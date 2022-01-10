Autonews: Власти вернут штрафы за среднюю скорость

Возврат этой нормы был поддержан в правительстве, МВД и Минюсте, — передает сетевое издание Autonews. Согласно документам, норма об оформлении постановлений за такое нарушение на основе данных с комплексов фиксации должна быть прописана в проекте нового КоАП — такое поручение МВД, Минюсту и Минтрансу дал вице-премьер Марат Хуснуллин.
2022-01-10T03:44:29+03:00
2022-01-10T03:44:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:44, 10 января 2022
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