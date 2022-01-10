Autonews: Власти вернут штрафы за среднюю скорость

Возврат этой нормы был поддержан в правительстве, МВД и Минюсте, — передает сетевое издание Autonews. Согласно документам, норма об оформлении постановлений за такое нарушение на основе данных с комплексов фиксации должна быть прописана в проекте нового КоАП — такое поручение МВД, Минюсту и Минтрансу дал вице-премьер Марат Хуснуллин.