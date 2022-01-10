Зинедин Зидан согласовал контракт с футбольным клубом ПСЖ

Специалист возглавит парижан этим летом, — передает испанская газета Sport. Ранее Зидан возглавлял мадридский футбольный клуб «Реал». В прошлом сезоне «Реал» под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании. Кроме того, «сливочные» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где уступили лондонскому «Челси».