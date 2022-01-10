МИД РФ: США некомфортно вести с Москвой диалог, так как они чувствуют за собой «глаза и уши»

США некомфортно вести с Москвой диалог, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» части русофобски настроенных партнеров по НАТО, — заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он сказал об этом накануне встречи с делегацией США в Женеве по гарантиям безопасности. Первая встреча прошла в формате ужина.
2022-01-10T03:39:26+03:00
2022-01-10T03:39:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:39, 10 января 2022
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