МИД РФ: США некомфортно вести с Москвой диалог, так как они чувствуют за собой «глаза и уши»

США некомфортно вести с Москвой диалог, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» части русофобски настроенных партнеров по НАТО, — заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он сказал об этом накануне встречи с делегацией США в Женеве по гарантиям безопасности. Первая встреча прошла в формате ужина.