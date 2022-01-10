Закон о реальном сроке для злостных нарушителей правил дорожного движения вступил в силу

Впервые вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч, передает «Коммерсантъ». Водителям может грозить реальный срок. Такой закон Госдума в спешке приняла в конце прошлого года — после очередного громкого ДТП.
2022-01-10T03:37:01+03:00
2022-01-10T03:37:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:37, 10 января 2022
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