Закон о реальном сроке для злостных нарушителей правил дорожного движения вступил в силу

Впервые вводится уголовная ответственность за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч, передает «Коммерсантъ». Водителям может грозить реальный срок. Такой закон Госдума в спешке приняла в конце прошлого года — после очередного громкого ДТП.