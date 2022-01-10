Омикрон-штамм коронавируса может объединяться с другими вариантами в организме человека

До тех пор, пока «омикрон» не вытеснит предыдущий вариант коронавируса «дельту», люди смогут заражаться ими одновременно, сказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Именно способностью обмениваться генетическим материалом и объясняются случаи одновременного заражения двумя штаммами, — цитирует вирусолога РБК.