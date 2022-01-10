Полиция Испании: арестована группа, подозреваемая в использовании вертолетов для контрабанды наркотиков из Марокко

Испанская полиция в воскресенье заявила, что разоблачила сеть наркоторговцев, подозреваемых в использовании вертолетов для контрабанды гашиша и марихуаны, направлявшихся во Францию, из Марокко в Испанию, передает агентство The Local. Полиция изъяла 112 кг (247 фунтов) марихуаны, 2,4 тонны гашиша, три вертолета, четыре пистолета и боеприпасы при поддержке французской полиции и агентства по борьбе с преступностью Европола.
2022-01-10T03:18:40+03:00
2022-01-10T03:18:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964300-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:18, 10 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…