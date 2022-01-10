Полиция Испании: арестована группа, подозреваемая в использовании вертолетов для контрабанды наркотиков из Марокко

Испанская полиция в воскресенье заявила, что разоблачила сеть наркоторговцев, подозреваемых в использовании вертолетов для контрабанды гашиша и марихуаны, направлявшихся во Францию, из Марокко в Испанию, передает агентство The Local. Полиция изъяла 112 кг (247 фунтов) марихуаны, 2,4 тонны гашиша, три вертолета, четыре пистолета и боеприпасы при поддержке французской полиции и агентства по борьбе с преступностью Европола.