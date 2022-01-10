Пресс-секретарь Токаева заявил, что миротворческий контингент покинет Казахстан через неделю

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил, что миротворческий контингент покинет Казахстан через неделю. В то же самое время в ОДКБ сообщили, что миротворцы будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Кто именно будет определять — стабилизировалась она или нет, в ОДКБ не сообщили.
2022-01-10T03:12:18+03:00
2022-01-10T03:12:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 10 января 2022
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