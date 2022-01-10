Пресс-секретарь Токаева заявил, что миротворческий контингент покинет Казахстан через неделю

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил, что миротворческий контингент покинет Казахстан через неделю. В то же самое время в ОДКБ сообщили, что миротворцы будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Кто именно будет определять — стабилизировалась она или нет, в ОДКБ не сообщили.