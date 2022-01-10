Посол Украины пригрозил Германии последствиями, если Киеву не продадут вооружение

Как заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник газете «Функе», Берлин обязан продать официальному Киеву оружие для обороны, в противном случае будут некие последствия. Он заявил, что Украина имеет право на самооборону, а ФРГ несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

Также Мельник сказал, что Германия должна полностью отказаться от проекта «Северный поток 2».