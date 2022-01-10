В тюрьме Мексики 56 заключенных получили ранения в результате бунта

о словам властей, беспорядки были вызваны тем, что арестанты вымогали деньги у своих сокамерников, — передает американский телеканал ABC News. Министр общественной безопасности штата Нуэво-Леон Альдо Фаши сказал, что все травмы были вызваны побоями. «В ходе столкновений огнестрельное оружие не применялось, все травмы были вызваны ударами. Ранения в голову были нанесены тупыми предметами, либо камнями», — цитирует заявление Фаши AP.
2022-01-10T03:01:26+03:00
2022-01-10T03:01:26+03:00
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03:01, 10 января 2022
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