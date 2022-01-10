В Павлодарской области Казахстана из-за ЧП продлили школьные каникулы

Работа детских садов приостановлена в Павлодарской области Казахстана из-за действия чрезвычайного положения, школьные каникулы решено продлить, а учителей перевести на дистанционный режим работы, сообщило управление образования Павлодарской области. Отмечается, что работа дошкольных организаций (детских садов), а также учреждений дополнительного образования — секций и кружков — приостановлена.
2022-01-10T02:52:38+03:00
2022-01-10T02:52:38+03:00
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02:52, 10 января 2022
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