Экс-министр обороны Украины Гриценко призвал отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма

В эфире телеканала «Украина 24» бывший министр обороны республики Анатолий Гриценко подчеркнул, что в ближайшие десятилетия полуостров не будет возвращен в состав Украины. Кроме того, Гриценко отметил, что в Донбассе превалирует «русский дух», и по опросам около 80% населения хочет присоединиться к России, — цитирует РИА Новости.
2022-01-10T02:35:54+03:00
2022-01-10T02:35:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:35, 10 января 2022
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