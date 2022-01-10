В штате Вашингтон продолжается наводнение после штормов на северо-западе Тихого океана

Ожидалось, что разлившаяся река Чехалис достигнет гребня в воскресенье, так как в регионе выдались сухие выходные после серии зимних штормов с 17 декабря, — передает телеканал ABC News. По данным Национальной метеорологической службы, на юго-западе Вашингтона произошло самое сильное наводнение за десятилетие, и на прошлой неделе некоторые реки поднялись на высоту более 18 футов (5,5 метра).