В штате Вашингтон продолжается наводнение после штормов на северо-западе Тихого океана

Ожидалось, что разлившаяся река Чехалис достигнет гребня в воскресенье, так как в регионе выдались сухие выходные после серии зимних штормов с 17 декабря, — передает телеканал ABC News. По данным Национальной метеорологической службы, на юго-западе Вашингтона произошло самое сильное наводнение за десятилетие, и на прошлой неделе некоторые реки поднялись на высоту более 18 футов (5,5 метра).
2022-01-10T02:22:42+03:00
2022-01-10T02:22:42+03:00
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02:22, 10 января 2022
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