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02:14,
10 января 2022
Папа Римский призвал к диалогу и справедливости, чтобы положить конец беспорядкам в Казахстане
Папа Римский Франциск в воскресенье призвал к диалогу и справедливости, чтобы положить конец насильственным беспорядкам в Казахстане, добавив, что он опечален новостями о смертях, произошедших в стране, передает Reuters.
«Я молюсь за них и за их семьи и надеюсь, что социальная гармония будет восстановлена как можно скорее через поиск диалога, справедливости и общего блага», — сказал Франциск.