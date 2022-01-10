Папа Римский призвал к диалогу и справедливости, чтобы положить конец беспорядкам в Казахстане

2022-01-10T02:14:25+03:00 2022-01-10T02:14:25+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964286-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Папа Римский Франциск в воскресенье призвал к диалогу и справедливости, чтобы положить конец насильственным беспорядкам в Казахстане, добавив, что он опечален новостями о смертях, произошедших в стране, передает Reuters.

«Я молюсь за них и за их семьи и надеюсь, что социальная гармония будет восстановлена ​​как можно скорее через поиск диалога, справедливости и общего блага», — сказал Франциск.