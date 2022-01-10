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02:07,
10 января 2022
Западноафриканский блок закрыл границы и ввел экономические санкции против Мали из-за задержки выборов
Главный региональный блок Западной Африки закроет границы с Мали и введет широкомасштабные экономические санкции в ответ на задержки с проведением обещанных выборов после военного переворота 2020 года, заявил в воскресенье председатель комиссии блока, передает агентство Reuters.
Это объявление последовало за внеочередным саммитом лидеров Экономического сообщества западноафриканских государств, состоящего из 15 членов, в столице Ганы Аккре.