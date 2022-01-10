Западноафриканский блок закрыл границы и ввел экономические санкции против Мали из-за задержки выборов

2022-01-10T02:07:20+03:00 2022-01-10T02:07:20+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964284-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Главный региональный блок Западной Африки закроет границы с Мали и введет широкомасштабные экономические санкции в ответ на задержки с проведением обещанных выборов после военного переворота 2020 года, заявил в воскресенье председатель комиссии блока, передает агентство Reuters.

Это объявление последовало за внеочередным саммитом лидеров Экономического сообщества западноафриканских государств, состоящего из 15 членов, в столице Ганы Аккре.