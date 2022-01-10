Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 60 млн

Больше 830 тысяч умерли от последствий заболевания. По данным университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе федеральной сводки, число заразившихся коронавирусом в США с начала эпидемии превысило 60 миллионов человек. С декабря 2021 года, по информации университета, в Америке ежедневно фиксируется больше ста тысяч случаев в сутки.