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01:59, 10 января 2022

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 60 млн

Больше 830 тысяч умерли от последствий заболевания. По данным университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе федеральной сводки, число заразившихся коронавирусом в США с начала эпидемии превысило 60 миллионов человек. С декабря 2021 года, по информации университета, в Америке ежедневно фиксируется больше ста тысяч случаев в сутки.


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