Посол РФ в США Антонов: всем демократическим силам нужно помочь Казахстану оправиться от потрясения

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, трагические события в Казахстане произошли после бегства американских военных из Афганистана и развития экстремистских идей в регионе. Он призвал все демократические силы в мире помочь властям республике оправиться от потрясения, а не пытаться расшатать ситуацию. По словам Антонова, Казахстан оказался под ударом радикалов, джихадистов и мародеров, которые попытались подорвать конституционный строй. Об этом он заявил журналистам.