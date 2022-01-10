Посол РФ в США Антонов: всем демократическим силам нужно помочь Казахстану оправиться от потрясения

По мнению посла России в США Анатолия Антонова, трагические события в Казахстане произошли после бегства американских военных из Афганистана и развития экстремистских идей в регионе. Он призвал все демократические силы в мире помочь властям республике оправиться от потрясения, а не пытаться расшатать ситуацию. По словам Антонова, Казахстан оказался под ударом радикалов, джихадистов и мародеров, которые попытались подорвать конституционный строй. Об этом он заявил журналистам.
2022-01-10T01:53:36+03:00
2022-01-10T01:53:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964280-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:53, 10 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…