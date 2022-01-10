Пассажирам застрявшего в Симферополе авиарейса отказали в размещении в гостинице

Вылет авиарейса компании «Аэрофлот» из Симферополя в Москву вновь перенесли без объяснения причин. Время ожидания рейса увеличилось до 13 часов, при этом никому из пассажиров не предоставили размещение в гостинице, даже если они были с маленькими детьми. По последним данным, самолет должен вылететь в 3:25 часов в понедельник. Авиакомпания организовала питание по посадочным билетам, однако получить еду можно только в одном кафе аэропорта.
2022-01-10T01:48:24+03:00
2022-01-10T01:48:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2964278-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:48, 10 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…