Пассажирам застрявшего в Симферополе авиарейса отказали в размещении в гостинице

Вылет авиарейса компании «Аэрофлот» из Симферополя в Москву вновь перенесли без объяснения причин. Время ожидания рейса увеличилось до 13 часов, при этом никому из пассажиров не предоставили размещение в гостинице, даже если они были с маленькими детьми. По последним данным, самолет должен вылететь в 3:25 часов в понедельник. Авиакомпания организовала питание по посадочным билетам, однако получить еду можно только в одном кафе аэропорта.