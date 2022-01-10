Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Греции

Землетрясение произошло на севере страны в 23:43 по местному времени. Эпицентр стихийного бедствия находился в 6 километрах от города Флорина, в котором проживают около 17 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Затем были зарегистрированы еще три подземных толчка. Землетрясения ощущались и в других регионах Греции. Информации о пострадавших или разрушениях нет.