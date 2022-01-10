В Казахстане в ходе беспорядков погиб один человек, 62 пострадали, из них 42 полицейских

2022-01-10T01:39:44+03:00 2022-01-10T01:39:44+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964274-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В Атырауской области Казахстана в ходе беспорядков погиб один человек, 62 пострадали, из них 42 полицейских, по информации казахстанского телеканала «Хабар 24». Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем траура.

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.