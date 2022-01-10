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10 января 2022
В Казахстане в ходе беспорядков погиб один человек, 62 пострадали, из них 42 полицейских
В Атырауской области Казахстана в ходе беспорядков погиб один человек, 62 пострадали, из них 42 полицейских, по информации казахстанского телеканала «Хабар 24». Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем траура.
В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений.