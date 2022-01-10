Госдеп: Шерман на встрече с Рябковым заявила, что страны должны сами выбирать альянсы, куда им вступать

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Герман заявила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны сами вольны выбирать, в какие объединения им вступать, — передает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Как следует из сообщения, Шерман и замминистра иностранных дел Сергей Рябков обсудили двусторонние темы, которые обе стороны затронут завтра в рамках диалога по стратегической стабильности.
2022-01-10T01:32:35+03:00
2022-01-10T01:32:35+03:00
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01:32, 10 января 2022
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