Минобороны РФ: До 2025 года армия ВВС и ПВО на юге России получит новые системы ПВО С-500 «Прометей»

Четвертая армия ВВС и ПВО, базирующаяся на юге РФ, до 2025 года получит новое вооружение, в том числе систему противовоздушной обороны нового поколения С-500 «Прометей», а также ряд самолетов. Об этом сообщил в интервью газете «Красная Звезда» генерал-лейтенант Николай Гостев. Четвертая армия отвечает, в том числе, за оборону Крыма.