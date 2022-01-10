Минобороны РФ: До 2025 года армия ВВС и ПВО на юге России получит новые системы ПВО С-500 «Прометей»

Четвертая армия ВВС и ПВО, базирующаяся на юге РФ, до 2025 года получит новое вооружение, в том числе систему противовоздушной обороны нового поколения С-500 «Прометей», а также ряд самолетов. Об этом сообщил в интервью газете «Красная Звезда» генерал-лейтенант Николай Гостев. Четвертая армия отвечает, в том числе, за оборону Крыма.
2022-01-10T01:29:31+03:00
2022-01-10T01:29:31+03:00
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01:29, 10 января 2022
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