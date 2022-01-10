Роспотребнадзор: Высокий уровень распространения COVID-19 наблюдается среди детей

По словам директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, детский иммунитет крайне слаб к коронавирусу. Руженцова отметила, что среди детей не только самое высокое распространение, но и наиболее тяжелое течение.