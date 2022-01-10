«Эйр Астана» планирует сегодня выполнить 11 рейсов из аэропорта Нур-Султана

2022-01-10T01:06:59+03:00 2022-01-10T01:06:59+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964266-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Самолеты отправятся в московский аэропорт Домодедово, а также в Стамбул, Дубай, Ташкент и Франкфурт. На внутренних маршрутах запланированы полеты в Атырау, Чимкент, Уральск, Усть-Каменогорск, Актобе и Актау.

Ранее сообщалось о множестве отмененных или задержанных рейсов из Казахстана или в саму республику.