«Эйр Астана» планирует сегодня выполнить 11 рейсов из аэропорта Нур-Султана
Ранее сообщалось о множестве отмененных или задержанных рейсов из Казахстана или в саму республику.
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Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО На пути нашего вступления в НАТО не только политика нашего сегодняшнего руководства и несоответствие обязательным для всех членов НАТО критериям. Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…