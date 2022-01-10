2022-01-10T01:01:27+03:00 2022-01-10T01:01:27+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964264-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Российская комедия «Последний богатырь: посланник тьмы» стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 468,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала «Кинобизнес» за период с 6 по 9 января, передает агентство ТАСС.

Фильм является продолжением истории про Ивана — россиянина, обретшего богатырскую силу. В сюжете третьей части он и его невеста Василиса готовились к свадьбе, но в самый разгар празднества ее похищают.