В Судане для разгона протестующих, выступавших против госпереворота, применили слезоточивый газ

Тысячи демонстрантов прошли маршем от Омдурмана до Бахри, двух городов, примыкающих к столице Хартум, скандируя лозунги, осуждающие военного лидера Абдель Фаттаха аль-Бурхана, который пришел к власти в результате переворота 25 октября, нарушившего переходную сделку о разделении власти с гражданскими лицами, передает агентство Reuters. Один человек был убит после того, как ему в шею попал баллончик со слезоточивым газом, сообщила суданская ассоциация врачей, присоединившаяся к протестному движению, хотя и не уточнила, где наступила смерть.