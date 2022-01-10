В Судане для разгона протестующих, выступавших против госпереворота, применили слезоточивый газ

Тысячи демонстрантов прошли маршем от Омдурмана до Бахри, двух городов, примыкающих к столице Хартум, скандируя лозунги, осуждающие военного лидера Абдель Фаттаха аль-Бурхана, который пришел к власти в результате переворота 25 октября, нарушившего переходную сделку о разделении власти с гражданскими лицами, передает агентство Reuters. Один человек был убит после того, как ему в шею попал баллончик со слезоточивым газом, сообщила суданская ассоциация врачей, присоединившаяся к протестному движению, хотя и не уточнила, где наступила смерть.
2022-01-10T00:58:57+03:00
2022-01-10T00:58:57+03:00
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00:58, 10 января 2022
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