МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках

Как заявляет внешнеполитическое ведомство Казахстана, республика подверглась вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп. Среди ее участников, по данным МИД, есть радикальные исламисты, имеющие опыт ведения боев. Также в министерстве призвали СМИ не искажать информацию о протестующих.
2022-01-10T00:52:08+03:00
2022-01-10T00:52:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:52, 10 января 2022
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