МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках

Как заявляет внешнеполитическое ведомство Казахстана, республика подверглась вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп. Среди ее участников, по данным МИД, есть радикальные исламисты, имеющие опыт ведения боев. Также в министерстве призвали СМИ не искажать информацию о протестующих.