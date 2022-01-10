Натан Чен стал шестикратным чемпионом США по фигурному катанию

По итогам двух программ фигурист, выступающий в одиночном катании Натан Чен набрал 328,01 балла. 22-летний Чен является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, трехкратным чемпионом мира и победителем Турнира четырех континентов. Вторым в соревновании стал американский фигурист Илья Малинин, третьим — его соотечественник Винсент Чжоу.
2022-01-10T00:48:28+03:00
2022-01-10T00:48:28+03:00
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00:48, 10 января 2022
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