Натан Чен стал шестикратным чемпионом США по фигурному катанию

По итогам двух программ фигурист, выступающий в одиночном катании Натан Чен набрал 328,01 балла. 22-летний Чен является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года, трехкратным чемпионом мира и победителем Турнира четырех континентов. Вторым в соревновании стал американский фигурист Илья Малинин, третьим — его соотечественник Винсент Чжоу.