Самолет с украинцами прибыл из Казахстана в аэропорт «Борисполь»

Как сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пассажира самолета, рейс переносили: самолет должен был вылететь еще 6 января. Как сообщил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на борту самолета, который сегодня вечером отправился из столицы Казахстана, находятся 33 украинца. Ведутся дальнейшие работы по возвращению жителей Украины домой.