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00:45, 10 января 2022

Самолет с украинцами прибыл из Казахстана в аэропорт «Борисполь»

Как сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пассажира самолета, рейс переносили: самолет должен был вылететь еще 6 января. Как сообщил ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на борту самолета, который сегодня вечером отправился из столицы Казахстана, находятся 33 украинца. Ведутся дальнейшие работы по возвращению жителей Украины домой.


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