Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

О происшествии сообщает газета Global Times. Отколовшийся участок составляет около двух метров. Землетрясение, ставшее причиной частичного разрушения, произошло в субботу в провинции Цинхай. По предварительным данным, участок относится к временам империи Цин (1368-1644 годы), ремонтно-восстановительные работы уже начаты.