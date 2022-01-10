Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

О происшествии сообщает газета Global Times. Отколовшийся участок составляет около двух метров. Землетрясение, ставшее причиной частичного разрушения, произошло в субботу в провинции Цинхай. По предварительным данным, участок относится к временам империи Цин (1368-1644 годы), ремонтно-восстановительные работы уже начаты.
2022-01-10T00:36:01+03:00
2022-01-10T00:36:01+03:00
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00:36, 10 января 2022
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