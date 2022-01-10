МИД Казахстана заявил, что правоохранители проведут масштабное расследование причин беспорядков

Так ведомство отреагировало на публикации в прессе. Министерство иностранных дел Казахстана призвало СМИ не искажать информацию. Там заявили, что вооруженные силы противостоят террористам, а не мирным протестующим, «как это преподносят некоторые зарубежные средства массовой информации». Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в память о жертвах массовых беспорядков.