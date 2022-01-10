Полиция Висконсина спасла 27 человек из большой льдины, которая откололась от берега в заливе Грин-Бей, — ABC News

Власти спасли 27 человек с плавучей льдины, отколовшейся от берега в бухте Грин-Бей на востоке Висконсина, сообщил в воскресенье офис местного шерифа. Многие из жертв занимались подледной рыбалкой. Кусок льда проплыл около трех четвертей мили во время спасения и был примерно в миле от береговой линии к тому времени, когда всех доставили на твердую землю. Власти заявили, что застрявшие люди находились на отколовшейся льдине около 90 минут, — сообщает американский телеканал ABC News.