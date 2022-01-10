В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек

2022-01-10T00:03:34+03:00 2022-01-10T00:03:34+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964248-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

По факту смерти восьми человек было возбуждено уголовное дело за сбыт нелицензированных алкогольных продуктов.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийской области от напитка скончались 7 мужчин и 2 женщины. Суррогат продавался в стеклянных емкостях объемом 0,5 литра под названием «Царская охота» с изображением на этикетке Петра Первого.