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10 января 2022
В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
По факту смерти восьми человек было возбуждено уголовное дело за сбыт нелицензированных алкогольных продуктов.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийской области от напитка скончались 7 мужчин и 2 женщины. Суррогат продавался в стеклянных емкостях объемом 0,5 литра под названием «Царская охота» с изображением на этикетке Петра Первого.