Путину своевременно доложат об итогах первой встречи в рамках переговоров в Женеве, — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил информагентствам, что Владимиру Путину будет своевременно доложено об итогах первой консультации в рамках переговоров РФ, США и НАТО в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Речь идет о безопасности европейских стран. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.