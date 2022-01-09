Путину своевременно доложат об итогах первой встречи в рамках переговоров в Женеве, — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил информагентствам, что Владимиру Путину будет своевременно доложено об итогах первой консультации в рамках переговоров РФ, США и НАТО в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Речь идет о безопасности европейских стран. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
2022-01-09T23:49:23+03:00
2022-01-09T23:49:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:49, 09 января 2022
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