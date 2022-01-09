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23:40, 09 января 2022

Фигурист Тимоти Ледук станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде в Пекине

Американский фигурист Тимоти Ледук станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде. В паре с Эшли Кейн-Гриббл в январе они стали чемпионами США и отобрались на Игры в Пекин.
В 2019 году Ледук стал первым открытым геем, победившим на чемпионате США в соревнованиях спортивных пар. В прошлом году фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности, то есть он не относит себя к категориям «мужчина» или «женщина».


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