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09 января 2022
Фигурист Тимоти Ледук станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде в Пекине
Американский фигурист Тимоти Ледук станет первым открытым небинарным спортсменом, который выступит на зимней Олимпиаде. В паре с Эшли Кейн-Гриббл в январе они стали чемпионами США и отобрались на Игры в Пекин.
В 2019 году Ледук стал первым открытым геем, победившим на чемпионате США в соревнованиях спортивных пар. В прошлом году фигурист объявил о своей небинарной гендерной идентичности, то есть он не относит себя к категориям «мужчина» или «женщина».