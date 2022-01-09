В московском метро начались проверки ношения масок

2022-01-09T23:36:57+03:00 2022-01-09T23:36:57+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964238-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Теперь контролеры, проверяющие наличие средств защиты от коронавируса у пассажиров, не только стоят в вестибюле станции метро, но и заходят в вагоны. По данным телеграм-канала «Мослента», никого не штрафуют.

9 января зафиксировано 3274 новых случая коронавируса в столице. Это выше, чем днем ранее.