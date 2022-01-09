Рябков поделился с журналистами впечатлениями от первой консультации с США и НАТО, посвященной гарантиям безопасности

Замглавы министра иностранных дел России Александр Рябков поделился с журналистами впечатлениями от первой консультации с США и НАТО, посвященной гарантии безопасности. По словам политика, на заседании удалось погрузиться в суть предстоящих дел, встреча вышла продуктивной. Переговоры продолжатся в понедельник.
2022-01-09T23:15:21+03:00
2022-01-09T23:16:21+03:00
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23:15, 09 января 2022
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