Рябков поделился с журналистами впечатлениями от первой консультации с США и НАТО, посвященной гарантиям безопасности

Замглавы министра иностранных дел России Александр Рябков поделился с журналистами впечатлениями от первой консультации с США и НАТО, посвященной гарантии безопасности. По словам политика, на заседании удалось погрузиться в суть предстоящих дел, встреча вышла продуктивной. Переговоры продолжатся в понедельник.