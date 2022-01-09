В результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек, в том числе девять детей. Об этом сообщают местные СМИ. По меньшей мере 32 человека доставлены в больницу с тяжелыми ожогами, об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на мэра города Эрика Адамса. Причины пожара не раскрываются. Даниэль Нигро, комиссар городской пожарной охраны, заявил, что официальные лица ожидали «многочисленных жертв».