Один человек погиб в перестрелке, которая произошла в Кабуле с участием боевиков «Талибан»*

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23:08, 09 января 2022
Один человек погиб в перестрелке, которая произошла в Кабуле с участием боевиков «Талибана*» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и лиц, подозреваемых в похищении людей. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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