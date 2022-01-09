Более 30 человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Бронксе

Пожару была присвоена максимальная, пятая, категория. В тушении были задействованы 200 пожарных.
2022-01-09T22:27:38+03:00
2022-01-09T22:27:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:27, 09 января 2022
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