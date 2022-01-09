Владелец торговой точки в ХМАО, в которой продавали суррогатный алкоголь, задержан

Также задержан продавец магазина. Ранее стало известно о смерти 8 человек после употребления алкоголя, который был куплен в этом магазине.
2022-01-09T22:18:24+03:00
2022-01-09T22:18:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:18, 09 января 2022
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