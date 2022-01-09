В Алма-Ате практически не слышно стрельбы последние 12 часов, — ТАСС

Работники горслужб подметают улицы, сгревшие машины увозят на эвакуаторах. Также начались работы по восстановлению витрин, некоторые магазины открылись. Однако наблюдается нехватка хлеба и проблема со снятием наличных.
2022-01-09T21:26:50+03:00
2022-01-09T22:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:26, 09 января 2022
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