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20:32, 09 января 2022

Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу

В Казахстане в начале января начались массовые акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП. В республику были отправлены коллективные миротворческие силы ОДКБ для антитеррористической операции, как ее называют власти.


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