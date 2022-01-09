Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских за отвагу

В Казахстане в начале января начались массовые акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим ЧП. В республику были отправлены коллективные миротворческие силы ОДКБ для антитеррористической операции, как ее называют власти.
2022-01-09T20:32:28+03:00
2022-01-09T20:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 09 января 2022
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