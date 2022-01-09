В Москве мужчина набросился с молотком на 9-летнего племянника, а затем покончил с собой

Как сообщает telegram-канал «МК: срочные новости», мужчина работал в IT-отделе одного из ведущих российских банков. У него начались проблемы с психикой после перенесенного COVID. После болезни он обращался к врачам и пил антидепрессанты.

В день трагедии к нему приехал брат жены с семьей. В какой-то момент мужчина затащил племянника в комнату и начал избивать его молотком. После этого жена нападавшего выломала дверь, но на тот момент мужчина уже совершил суицид. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.