Россия не намерена обсуждать на переговорах по безопасности с США ввод российских войск под эгидой ОДКБ в Казахстан

«Силы ОДКБ были задействованы по просьбе законных властей, по просьбе руководства союзного государства — Республики Казахстан. Мандат миротворческих сил, включающих контингенты из всех стран, входящих в эту организацию, понятен — это содействие в широком смысле нормализации обстановки, решению в том числе контртеррористических задач, обеспечению правопорядка. Здесь, по-моему, никакого бинома Ньютона нет, который требует объяснений, что и зачем», — цитирует ТАСС замминистра МИД РФ Рябкова.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что они намерены спросить у властей Казахстана, зачем им потребовалась военная помощь России.