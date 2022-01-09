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18:21, 09 января 2022

Возможные санкции США против России повлияют на экономику других стран

Об этом в эфире «Эха» заявил профессор высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. По его мнению, санкции также вынуждены будут выполнять те страны, которые производят комплектующие для тех или иных товаров, производимых в России.

«Они [другие страны] не смогут нам поставлять соответствующую «чувствительную» продукцию (высокотехнологичную); затронет не только наши отрасли, скажем, авиастроение или оборонку, но и потребительский рынок. То есть отразится на рынке айфонов, смартфонов и так далее».


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