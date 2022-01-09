Пресс-секретарь Токаева предположил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане лишь на неделю. Берик Уали подчеркнул, что никто из миротворцев ОДКБ не останется в Казахстане после завершения контртеррористической операции, передает Sputnik Казахстан.
2022-01-09T17:50:15+03:00
2022-01-09T17:50:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:50, 09 января 2022
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