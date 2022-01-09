Пресс-секретарь Токаева предположил, что миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане лишь на неделю. Берик Уали подчеркнул, что никто из миротворцев ОДКБ не останется в Казахстане после завершения контртеррористической операции, передает Sputnik Казахстан.