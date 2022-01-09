Россия хочет восстановить Советский Союз, заявил госсекретарь США Блинкен

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — передает ТАСС.
Он добавил, что это «неприемлимо».
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«Я думаю, что это так, это одна из целей президента [России Владимира] Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — передает ТАСС.
Он добавил, что это «неприемлимо».