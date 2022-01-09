Континентальная хоккейная лига отменила три матча рижского «Динамо» из-за случаев коронавируса в команде. Инфекция подтвердилась уже у 14 игроков и одного тренера. Отменены домашняя игра рижан с минским «Динамо» и гостевые игры против магнитогорского «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста», они должны были состояться в ближайшую неделю.