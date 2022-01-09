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17:21, 09 января 2022

Telegram обязали назначить официального представителя в Германии

В противном случае Берлин грозит мессенджеру штрафами. Отсутствие представительства социальной сети в стране осложняет процесс борьбы с противоправным контентом, сообщил в интервью газете «Bild am Sonntag» министр юстиции ФРГ. По словам главы ведомства, в случае, когда власти пытаются удалить материалы, им приходится обращаться в Дубай, где находится штаб-квартира мессенджера. А это, свою очередь приводит к затягиванию процесса.

Теперь же руководство социальной сети будет вынуждено создать официальное представительство или выделить контактное лицо, с которым власти Германии будут связываться в случае необходимости. Если же в Telegram не выполнят требование, то немецкое правительство прибегнет к публичному оповещению. Кроме того, социальной сети могут угрожать миллионные штрафы, заверили в министерстве юстиции.

Требование появилось на фоне того, что в германоязычном сегменте Telegram стали активно распространяться сообщения противников коронавирусных ограничений. Как пишут местные СМИ, в некоторых случаях они даже прибегали к публичным угрозам политикам.

О реакции администрации социальной сети, а также ее основателя Павла Дурова пока не сообщалось.


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