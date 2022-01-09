Космический телескоп «Джеймс Уэбб» 8 января успешно развернул главное зеркало

Это стало финальным этапом фазы развертывания телескопа, сообщили в NASA. Предыдущими фазами было развертывание солнечной батареи, защитного экрана и вторичного зеркала.

В настоящее время «Джеймс Уэбб» продолжает движение к точке Лагранжа L2. Ожидается, что он прибудет туда в конце месяца.

Запуск «Джеймса Уэбба» был произведен 25 декабря. Телескоп должен начать исследования летом, в его задачи входит обнаружение света первых звезд и галактик, изучение их формирования и развития, а также обнаружение экзопланет и изучение малых тел Солнечной системы.